Acilia, nascondeva chili di esplosivi tra casa e box: arrestato 42enne

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre 2025, un normale controllo dei Carabinieri della Stazione di Roma Acilia si è trasformato in un’operazione delicata, culminata con l’arresto di un romano di 42 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione e gestione illecita di materiale esplodente.

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’uomo durante le verifiche di routine. Da lì la decisione di approfondire, estendendo i controlli alla sua abitazione e a un box nella sua disponibilità.

È proprio in questi spazi che i Carabinieri si sono trovati davanti a un quantitativo rilevante e potenzialmente pericoloso di materiale pirotecnico, custodito senza alcuna autorizzazione.

Nel dettaglio, sono state rinvenute 45 batterie pirotecniche, per un peso complessivo di circa 34 chilogrammi, insieme a 146 manufatti artigianali, pari a ulteriori 17 chilogrammi. Un deposito che, per quantità e tipologia, ha reso necessario l’intervento degli specialisti.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Artificieri della Compagnia Aeroporti di Fiumicino, che hanno messo in sicurezza l’area, esaminato il materiale e lo hanno preso in carico per la successiva distruzione.

Conclusi gli accertamenti, per l’uomo è scattato l’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la giornata di lunedì.

