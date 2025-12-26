Addio a Maria Sole Agnelli, cent’anni di storia e famiglia tra impegno e tradizione

Si è spenta Maria Sole Agnelli, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte e sorella di Clara, Susanna, Gianni, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli.

Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo.

Il suo contributo alla comunità si è espresso anche attraverso la politica locale: dal 1960 al 1970 ha ricoperto il ruolo di sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno, distinguendosi per la dedizione e l’attenzione verso i cittadini.

Negli anni più recenti, fino al 2018, ha guidato la Fondazione Agnelli come presidente, portando avanti progetti culturali e sociali legati alla valorizzazione della memoria e dell’imprenditoria italiana.

Negli ultimi anni, Maria Sole viveva a Torrimpietra, frazione del Comune di Fiumicino. La sua villa, lo scorso gennaio, fu teatro di una rapina choc: un vigilante e la governante furono immobilizzati, mentre i ladri portarono via una cassaforte contenente gioielli e orologi preziosi, mentre la padrona di casa dormiva.

Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo lungo un secolo, segnato da impegno civico, vita familiare e la storia di una delle famiglie più note del panorama italiano.

