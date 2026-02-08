Addio ad Angela Azzaro, voce libera dei diritti civili

Nata a Nuoro nel 1966 e iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 1998, Angela Azzaro ha rappresentato un modello di giornalismo militante, rigoroso e intellettualmente onesto.

Dagli esordi accanto a Sandro Curzi e Piero Sansonetti a Liberazione, fino alla vicedirezione di testate garantiste come Il Dubbio e Il Riformista, la sua penna non ha mai smesso di interrogare il potere e denunciarne le derive.

Il suo percorso professionale è stato intrecciato alle grandi battaglie civili dell’Italia contemporanea. Tra il 2004 e il 2009 curò l’inserto Queer di Liberazione, aprendo spazi di riflessione inediti per il mondo LGBTQ+ sulla stampa di sinistra.

Negli anni successivi si è affermata come una delle voci più autorevoli del garantismo, opponendosi al giustizialismo e difendendo con coerenza i principi dello Stato di diritto.

Autrice di saggi come Nuove tecniche di rivolta (Fandango), ha analizzato con lucidità il populismo e le trasformazioni della politica, mantenendo sempre uno sguardo critico e indipendente.

La sua scomparsa ha suscitato un ampio cordoglio nel mondo politico, culturale e giornalistico. Elly Schlein (PD) l’ha ricordata come una “donna forte e coraggiosa, voce unica e libera”, mentre Stampa Romana ha sottolineato il suo impegno “al fianco dei più deboli, contro ogni abuso di potere”.

Parole di commozione anche dall’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio: “Un giorno triste per l’informazione. Angela ha raccontato diritti e politica con grande lucidità”.

I funerali si terranno domani, lunedì 9 febbraio 2026, nella Sala Santa Rita, in via Montanara, accanto al Teatro di Marcello. La cerimonia di commiato è prevista dalle ore 14 alle 16.30.

