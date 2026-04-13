Affitti a Roma, record storico: sfondata quota 1.000 euro per un bilocale

Affittare casa a Roma costa sempre di più. I canoni continuano a salire e raggiungono nuovi livelli record, rendendo la ricerca di un’abitazione sempre più complessa, soprattutto per giovani e famiglie.

Secondo l’ultimo report dell’ufficio studi di Idealista, nel primo trimestre del 2026 il prezzo medio nella Capitale ha toccato quota 19,8 euro al metro quadro.

Tradotto: circa mille euro al mese per un appartamento di 50 metri quadrati. Un dato in crescita del 5,7% rispetto alla fine del 2025 e del 6,5% su base annua.

Non va meglio nell’hinterland: nella provincia di Roma i canoni medi si attestano a 17,9 euro al metro quadro, segnando un aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per gli analisti si tratta del valore più alto mai registrato nell’area metropolitana.

Quartieri a due velocità

Il quadro, però, non è uniforme. Dei 22 quartieri analizzati, 13 registrano aumenti, mentre 8 segnano una flessione e uno resta stabile. Una fotografia che racconta sì una pressione crescente sul mercato, ma anche la presenza di zone dove i prezzi risultano ancora relativamente più accessibili.

Tra le aree più care spiccano Nomentano-Tiburtino, dove i canoni superano i 24 euro al metro quadro (+8,3%), seguiti da Cinecittà (+7,8%), Casilino-Centocelle (+7,4%), Appio Latino (+7,1%) e Gianicolense-La Pisana (+5,8%).

Proprio a Centocelle si registra uno degli incrementi più significativi: +14% in un anno, con prezzi arrivati a circa 15 euro al metro quadro.

Dove i prezzi scendono

In controtendenza alcune zone della città, dove i canoni registrano un calo. È il caso del Lido di Ostia, dove in tre mesi i prezzi sono diminuiti di quasi il 10%, fermandosi attorno ai 13 euro al metro quadro.

Riduzioni, più contenute, anche nelle aree di Trionfale-Monte Mario (-4,6%), Casal Palocco-Infernetto (-1,7%) e Ottavia-Primavalle (-1,5%).

A sud della città, nella zona Trigoria-Castel di Leva, si registra un lieve calo annuo dell’1,3%, con valori intorno ai 14 euro al metro quadro.

Un mercato sempre più selettivo

Il risultato è un mercato immobiliare sempre più polarizzato: da un lato quartieri in forte crescita, spinti dalla domanda e dalla riqualificazione urbana; dall’altro aree dove i prezzi si assestano o calano leggermente, offrendo ancora qualche margine per chi è in cerca di soluzioni più sostenibili.

Ma il trend generale resta chiaro: vivere in affitto a Roma è sempre più caro, e trovare casa senza sacrifici economici importanti sta diventando una sfida quotidiana.

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