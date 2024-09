Afro Divas. All’Arena Teatro Tor Bella Monaca un concerto dedicato alle donne

Domenica 15 settembre 2024 alle ore 21 all’Arena Teatro Tor Bella Monaca Romadimoda propone Afro Divas, un intenso concerto acustico dedicato alle donne, un sentito omaggio ad alcune delle più rappresentative interpreti blues, r’n’b, soul. Alcune tra le più belle canzoni di Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, Gloria Gaynor, Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna.. interpretate dalla splendida voce di Alessandra Procacci e dal pianoforte di Licia Missori. Con brevi interventi narrativi da parte di Giancarlo Arientoli, curatore del progetto.

Influenzato dal Blues, che esce dalle comunità di schiavi afroamericani e cresce fino a diventare una dei generi musicali più popolari al mondo, il Rhythm and Blues, o R’n’B, rappresenta genericamente la musica contemporanea popolare degli afroamericani. Inizialmente soltanto una versione ritmata del blues, finirà per influenzare a sua volta più generi musicali, compreso il rock and roll e negli anni ’60 la musica Soul. Ritorna fortemente in auge negli anni ’80 e giunge fino a noi, in una combinazione di elementi r’n’b, pop, soul, funk, hip hop, dando vita a notevoli successi musicali.

Alessandra Procacci è una cantante dotata di una voce nera e grintosa, che gli consente di interpretare un vasto repertorio blues, r’n’b e soul. Si forma al “Saint Louis College of Music” e partecipa giovanissima, attirando grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, al Festival Show, a Music Star e, in televisione, ad Amici di Maria de Filippi nel 2011. Dopo un altro periodo di studio fecondo, partecipa con enorme successo come finalista al programma di Canale 5 All Together Now 2019 condotto da Michelle Hunziker. Il progetto Afro Divas la vede impegnata nel suo repertorio d’elezione.

Licia Missori, pianista e compositrice dotata di una formazione classica e di un grande istinto musicale, ha tenuto concerti sia come solista che insieme ad altri artisti in venti paesi diversi. Ha lavorato come pianista e compositrice per spettacoli teatrali, programmi TV e film muti. Si è esibita nei teatri di tutta Italia con Giancarlo Giannini. Ha pubblicato cinque album di proprie composizioni per pianoforte, un album di musica classica, un album di musica per videogiochi, un album di riarrangiamenti di celebri brani rock al pianoforte. Laureata con lode in Musica e Spettacolo, ha conseguito inoltre un Master in Culture Musicali del XX Secolo e un Master in Composizione di Musica per Videogiochi presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

