Ecco, qui di seguito, un aggiornamento sui lavori al parco archeologico di Centocelle apparso nel profilo facebook di Edoardo Annucci, Assessore del Municipio Roma V con delega all’ambiente, verde pubblico, ciclo dei rifiuti, agricoltura, fiume Aniene, fondi europei e regionali, politiche giovanili.

«La “piazza del parco”, che sta sorgendo nell’ex parcheggio, sarà uno spazio multifunzionale di aggregazione per i quartieri limitrofi, capace di accogliere eventi e iniziative culturali. Le 117 alberature messe a dimora nei giorni scorsi, che hanno già cambiato l’aspetto dell’area, creeranno ulteriori benefici ambientali al quadrante.

Lungo il versante di via Casilina ci saranno tre nuovi accessi pedonali e carrabili, che si aggiungeranno a quelli tanto attesi di via di Centocelle, utili per Tor Pignattara e Quadraro, viale Palmiro Togliatti e via Papiria, che invece andranno a collegare Torre Spaccata e Don Bosco.

La pista di atterraggio, che ospiterà le attrezzature sportive, sarà cantierizzata a primavera.

I rifiuti interrati nel “canalone”, oltre 3.500 tonnellate, come raccontato nei scorsi mesi, dopo lunghe attività di verifica, sono stati rimossi.

L’ex stazione di servizio di via Casilina n. 900, espropriata l’anno scorso e dove sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione, sarà consegnata a 8 associazioni del territorio che hanno già sottoscritto un patto di collaborazione con l’amministrazione.

Sul fronte degli autodemolitori, infine, le acquisizioni vanno avanti e a oggi sono rimaste soltanto 4 aree da recuperare e annettere al parco.

Il lavoro messo in campo dal Dipartimento tutela ambientale, dopo anni di chiacchiere, è senza precedenti; l’impegno preso dal sindaco Roberto Gualtieri, passo dopo passo, diventa sempre più realtà e il 2026 sarà decisivo».

