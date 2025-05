Aggressione alla fermata dell’autobus su via Prenestina: fermato il responsabile

Una violenta aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio in via Prenestina all’altezza del civico 244, nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici.

Intervenuti per una colluttazione in atto tra due uomini, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno prestato immediata assistenza alla vittima, un cittadino italiano di 59 anni, che presentava diverse ferite al volto e al corpo, riferendo di essere stato aggredito con calci e pugni. Medicato in ospedale, per lui lesioni guaribili con una prognosi di 40 giorni.

L’autore dell’aggressione, un uomo italiano di 31 anni, è stato immediatamente bloccato. Privo di documenti, è stato accompagnato presso la sede del Gruppo per gli accertamenti del caso. Dopo le verifiche e avvisata l’Autorità Giudiziaria è scattata la denuncia per lesioni.

