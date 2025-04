Agguato in periferia: sparatoria nel quartiere Massimina, ferito un uomo di 70 anni

Era una sera come tante, silenziosa, sospesa tra la routine della periferia e il lento scorrere delle ore. Ma alle 22:00 di mercoledì 3 aprile, quel silenzio è stato infranto da una raffica di spari che ha seminato il panico tra i residenti di via Giuseppe Gianfrancesco, nel quartiere Massimina–Casal Lumbroso.

Decine di telefonate sono piovute al numero d’emergenza 112. “Hanno sparato, si sentono colpi d’arma da fuoco!”, le voci concitate al telefono. In pochi minuti, la strada si è riempita di lampeggianti: sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118.

All’interno di un appartamento al primo piano di un palazzo, un uomo di 70 anni giaceva ferito alla gamba. Un colpo di pistola lo aveva raggiunto, mentre era affacciato all’interno della sua abitazione. La porta finestra, bersaglio dell’agguato, mostrava i segni evidenti dei proiettili.

L’uomo – italiano, con precedenti penali alle spalle – è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in codice rosso.

Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero critiche. Ma il mistero intorno a quella sparatoria resta fitto.

Ascoltato dagli investigatori, non ha fornito indicazioni utili per risalire agli autori o al movente. Una reticenza che complica ulteriormente il lavoro degli inquirenti.

A coordinare le indagini sono i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia, con il supporto degli specialisti del Nucleo Investigativo di via in Selci, incaricati dei rilievi tecnici sul luogo dell’agguato.

Chi ha sparato? E perché? Al momento, tutte le piste restano aperte: un regolamento di conti? Una vendetta? O un tentativo di intimidazione finito nel sangue?

Quella che sembrava un’altra serata qualsiasi nella periferia ovest della Capitale si è trasformata in un episodio da cronaca nera, un giallo su cui adesso pesa il silenzio del ferito e l’incertezza delle risposte.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.