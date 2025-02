Agricoltura Capodarco a Mistica, sei furti in un solo anno

E siamo arrivati a ben sei furti in un solo anno, l’ultimo la scorsa settimana, tutti con scasso e manomissione della sirena esterna dell’impianto di allarme all’Agricoltura Capodarco a Mistica.

È quasi record. Oltre ai danni materiali e alla mercé trafugata, per giunta un gran lavoro per pulire e igienizzare il locale. I furti sono stati tutti denunciati alle Forze dell’Ordine.

In quest’ultimo sono stati trafugati via una decina di lattine di olio extravergine toscano, vino e tante confezioni di miele. Niente denari, visto che dopo i primi furti non vengono lasciati in cassa neppure gli spiccioli, mi dice uno dei ragazzi addetti alla vendita.

Mentre eravamo in visita per poter fare l’articolo e riportare la notizia ci si sono avvicinate un paio di persone frequentatori di Mistica e clienti dell’Agricoltura Capodarco i quali ci dicevano che da qualche tempo a questa parte vedono strane frequentazioni. Noi sappiamo che il Comune di Roma dopo una Delibera ad hoc per arrivare alle assegnazioni in convenzioni degli spazi e attività presenti ha istituito un tavolo che vede il Municipio, dopo che Risorse per Roma ha concluso un censimento di tutte le attività con visure e verifiche sugli spazi occupati. Stante i sopralluoghi ripetuti, sappiamo, ad alcune attività a cui per aver realizzato strutture amovibili in legno, ci sembra quasi inverosimile che all’interno delle vecchie strutture, testimonianze storiche di quella che era la campagna romana, non dovrebbero esserci usi impropri, magari in seguito ad abusi di vario genere. Una circostanza questa che si potrebbe prendere per buona, che un giorno si è l’altro pure ci si imbatte in qualche pattuglia della Polizia Locale addetti all’edilizia. Una conferma che il municipio proprio perché responsabile del tavolo ci tiene alla trasparenza e alla legalità.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.