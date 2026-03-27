Al Teatro Dafne di Ostia “3 giorni in Paradiso”

Al Teatro Dafne di Ostia arriva lo spettacolo “3 giorni in Paradiso”, scritto e diretto da Ferruccio Fumaselli e tratto da una storia vera.

Un racconto delicato e doloroso allo stesso tempo che narra le vicissitudini di una persona “invisibile”, come quelle di tanti clochard incontrati ogni giorno sulle strade, che si confronta con altre drammatiche realtà.

Volti che si incrociano, si confrontano e trovano in qualche modo conforto nel loro dolore immenso fatto di narrazioni diverse, dal crollo di un palazzo, ad un incidente stradale, alla violenza su un minore e su una donna.

E’ per primo il racconto di una mamma ad emozionare con le sue parole, la paura di non farcela, la fatica nel risalire tra l’indifferenza totale nei suoi vari passaggi esistenziali tra ricordi di musica, di danza e quell’uomo con tante cicatrici.

Sarà lui a proseguire nel cammino con il sogno di arrivare in Paradiso, convincendosi che il suo arrivo gli darà la possibilità di non disturbare Dio se gli chiederà di tornare tra le braccia della sua mamma.

Sul palco musicisti e ballerini, insieme ad un cast di attori e lo stesso Fumaselli. Al Teatro Dafne di Ostia il 28 e 29 marzo 2026.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.