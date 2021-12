Al Teatro Furio Camillo due appuntamenti danzanti

Due appuntamenti danzanti per una chiusura dell’anno 2021 all’insegna della creatività e del benessere emotivo con la seconda edizione di #giovanicreativi – martedì 28 e mercoledì 29 dicembre, un appuntamento rivolto a “giovani” coreografi dove per giovani si intende la gioventù del ruolo di coreografo e non la semplice anagrafica.

La rassegna, diretta da Patrizia Salvatori, si terrà al Teatro Furio Camillo – da sempre attento allo sviluppo dei linguaggi contemporanei, che ha accolto e condiviso l’idea artistica.

Due giorni di espressione ed emozioni danzate che uniscono le conferme professionali di artisti già strutturati alle voci di nuovi creativi che, con amore e tenacia, vanno alla ricerca del proprio linguaggio espressivo.

Nelle due serate del 28 e 29 Dicembre, verranno presentati tra i diversi progetti coreografici: Irene Camilli, Monica Castorina, Maria Olga Palliani, Diletta Nannicini. Sarà un’occasione di visibilità, data la presenza di alcuni organizzatori e programmatori, per questi nuovi giovani creativi.

L’Associazione InScena gestirà fino alla fine del 2022 appuntamenti ricorrenti con “giovani creativi”, al fine di poter dare visibilità a linguaggi e pensieri tradotti in danza e farsi ponte tra gli artisti e il pubblico in contesti professionali dedicati.