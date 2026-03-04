Al The Forum la magica chitarra di Giandomenico Anellino

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 18:00, al The Forum, in piazza del Pigneto 8A, un appuntamento musicale di alto livello, con la magica chitarra di Giandomenico Anellino.

Anellino, è un chitarrista che sa regalare grandi emozioni, grazie ad una straordinaria tecnica del suono. Romano, gira il mondo con i suoi one man show talmente intensi, da scatenare nel pubblico delle vere e proprie standing ovation.

Un percorso artistico originale che lo sta proiettando nell’olimpo della musica.

