Al via la nuova edizione di Romics

La Fiera di Roma, dal 5 all’8 ottobre, torna ad ospitare la 31esima edizione di Romics – il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. In programma un fitto calendario di eventi che si svolgeranno in contemporanea in oltre 350 stand espositivi, distribuiti in 5 padiglioni differenti. Come locandina di questa edizione, è stata scelta una suggestiva illustrazione di Gabriele Dell’Otto che ritrae Superman sorvolare il Colosseo, come se volesse accompagnare il pubblico in questa grande avventura che avrà luogo nella città eterna. Si tratta di un omaggio al supereroe che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’85esimo anniversario della nascita del personaggio. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di visitare una mostra a lui dedicata che è stata organizzata in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Il percorso espositivo comprende un’ampia raccolta di materiale storico, tra cui segnaliamo: una selezione di tavole originali del fumetto che sono state pubblicate dagli anni Cinquanta ad oggi; materiali d’archivio relativi ai primi tre film di Superman ed un’esibizione di rare statue da collezione.

Nell’ambito della manifestazione, tre grandi fumettisti saranno insigniti del premio il “Romics d’oro”: Roberto Diso, il cui nome è legato a storici personaggi come “Mister No” e “Tex”; l’artista irlandese Declan Shalvey che ha disegnato numerose serie per la Marvel, tra cui: Dark Avengers, Venom e Return of Wolverine ed infine il pittore ed illustratore americano Richard Anderson che nel corso della sua carriera ha lavorato a numerosi progetti che vanno dal cinema ai videogames, fino ad arrivare al mercato editoriale ed al mondo della pubblicità. Inoltre, a ciascuno di questi tre autori è stata dedicata una mostra, per celebrarne la loro straordinaria carriera.

Segnaliamo che Romics vedrà la partecipazione di tanti personaggi famosi: da Akemi Takada, creatrice del personaggio de “L’incantevole Creamy” che proprio quaranta anni fa fece il suo debutto sugli schermi televisivi fino ad arrivare alla regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’avena che con la sua voce ha incantato intere generazioni di bambini.

QUANDO: da giovedì 5 a domenica 8 ottobre;

ORARI: dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

DOVE: Fiera di Roma – via Portuense, 1645 – 00148 Roma (RM) – ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni);

INGRESSO: l'accesso alla manifestazione sarà consentito solo ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili, in via esclusiva, dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket;

CONTATTI: https://www.romics.it/it