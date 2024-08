Al via la petizione online per salvare la Fondazione Santa Lucia dal fallimento

In vista dell’incontro cruciale di martedì 6 agosto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i sindacati hanno avviato una petizione per salvare la Fondazione Santa Lucia, un’istituzione privata di eccellenza nel campo della riabilitazione, in convenzione con il sistema sanitario regionale.

La crisi finanziaria della clinica, che minaccia di travolgere circa mille dipendenti, rappresenta una seria minaccia per una delle più prestigiose strutture del Lazio e del Centro Italia.

Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cimop e Adonp di Roma e del Lazio, insieme ai dipendenti della Fondazione, hanno deciso di mobilitarsi per evitare il collasso.

Con un deficit che si aggira intorno ai 150 milioni di euro, il rischio di fallimento potrebbe mettere a repentaglio non solo l’occupazione di 800-1000 professionisti, ma anche la continuità delle cure per migliaia di pazienti.

“Questa drammatica situazione – afferma il comitato per il salvataggio della Fondazione Santa Lucia – non può ricadere sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini.

Chiediamo che la Fondazione venga trasformata in un ente pubblico, e porteremo questa richiesta al tavolo di discussione del 6 agosto”.

La petizione, lanciata su Change.org il 2 agosto, ha già raccolto oltre 15.700 firme, con più di 3.000 adesioni soltanto nella mattinata di lunedì 5 agosto.

I professionisti della Fondazione Santa Lucia, insieme ai sindacati, esortano il Governo e la Regione Lazio ad agire con urgenza per salvaguardare questa eccellenza della sanità e della ricerca scientifica, chiedendo a tutte le istituzioni di supportare questa trasformazione in un soggetto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale.

