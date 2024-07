Alberi caduti a Roma, indagati due dirigenti del Campidoglio

La Procura di Roma indaga su due dirigenti del dipartimento tutela ambientale e verde del Campidoglio per la caduta di alberi e rami nella Capitale, avvenuta tra marzo 2023 e marzo 2024. L’inchiesta, affidata ai Carabinieri del Gruppo Forestale, ipotizza reati dolosi e colposi.

Un caso emblematico: la morte di Teresa Veglianti

Lo scorso novembre, un albero crollato in via Donna Olimpia causò la tragica morte di Teresa Veglianti, un’anziana di 82 anni. L’episodio spinse la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio colposo.

L’assessora Alfonsi: “Abbiamo triplicato i fondi per il verde”

L’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha difeso l’operato dell’amministrazione:

“Dal nostro insediamento nel 2021, abbiamo triplicato i fondi per il verde, da 6,7 a 30 milioni di euro, e effettuato oltre 96.000 potature e 18.000 abbattimenti”.

Le contestazioni e le speranze:

Nonostante gli sforzi, la Procura contesta la gestione del verde da parte del Campidoglio. L’assessora Alfonsi confida nel lavoro degli inquirenti e ribadisce l’impegno dell’amministrazione per la tutela dei cittadini e del patrimonio arboreo.

