Alla Juventus il bomber della Tor Tre Teste Mamadou Pamè

Il bomber della Tor Tre Teste Momadou Pamè ha firmato il 13 luglio 2024 con i bianconeri. L’attaccante, classe 2010, attenzionato da tantissimi club professionistici, sceglie di sposare il progetto della squadra di Torino.

Dopo una stagione straordinaria che ha calamitato l’interesse di tanti club professionistici, il grande salto era scontato. Da scoprire solo la meta. A spuntarla è stata la Juventus che ha battuto la concorrenza, tra cui Atalanta ed Empoli, assicurandosi il bomber Mamadou Pamè.

Dopo aver stupito tutti per le sue qualità fisiche e tecniche, in Under 14 Elite con la maglia della Tor Tre Teste, Pamè dopo essere approdato nei Nazionali vuole continuare a stupire anche in bianconero.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙