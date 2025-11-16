“Alt!” ignorato e fuga a tutta velocità: inseguimento da action movie nella notte

Notte movimentata a Roma. Sabato 15 novembre, in via Monte del Marmo, un semplice controllo dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione, degno di una scena d’azione.

È poco dopo la mezzanotte quando una pattuglia della sezione radiomobile di Roma Cassia vede sfrecciare un Suv a tutta velocità.

I militari sollevano la paletta per l’alt, ma il conducente non ci pensa due volte: affonda il piede sull’acceleratore e scappa.

A quel punto i carabinieri saltano in macchina e parte la corsa. Sirene spiegate, fari nel buio e la grossa cilindrata che tenta in tutti i modi di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento dura pochi minuti, ma è intenso: il Suv — poi risultato a noleggio — viene raggiunto e bloccato poco distante.

Quando i militari si avvicinano al veicolo, la scena si complica: a bordo ci sono cinque persone. Tre aprono le portiere e si lanciano nella vegetazione che costeggia la strada, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Gli altri due restano: un 18enne cubano, già noto alle forze dell’ordine, e una 41enne cilena, incensurata.

E non è tutto. Dentro il Suv i carabinieri trovano profumi, vestiti, orologi e diversi arnesi da scasso.

Un mix che fa pensare a giri ben più grossi della semplice fuga all’alt. Tutto viene sequestrato.

I due fermati vengono portati in caserma e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Ora attendono il rito direttissimo.

Restano invece da chiarire due aspetti: la provenienza degli oggetti ritrovati nell’auto e il motivo per cui avessero strumenti utili allo scasso. Indagini in corso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.