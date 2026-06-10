Ance Roma abbatte il muro di genere: Francesca De Sanctis è la prima donna alla guida dei costruttori romani

C’è una data che segna una linea di faglia profonda nella storia della finanza e del mattone all’ombra del Colosseo. Per la prima volta dalla sua fondazione, Ance Roma – Acer, l’organismo che raccoglie e rappresenta le imprese edili della Capitale e della sua provincia, affida la propria presidenza a una donna.

Francesca De Sanctis, 51 anni, alla guida dello storico gruppo di famiglia “De Sanctis Costruzioni Spa”, è stata eletta al vertice dell’associazione dei costruttori capitolini.

Una nomina che scardina una lunghissima tradizione e proietta l’organizzazione verso le sfide di un quadriennio cruciale. De Sanctis succede ad Antonio Ciucci e manterrà il mandato fino al 2030, una finestra temporale in cui Roma è chiamata a ridisegnare i propri confini urbani e infrastrutturali tra le scadenze tassative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e i cantieri legati al Giubileo.

Non si tratta di una scelta di facciata, bensì del coronamento di una lunga traiettoria interna al sistema associativo. La neopresidente ha infatti scalato i gradini dell’Ance partendo da lontano, avendo guidato la compagine dei Giovani costruttori a livello nazionale tra il 2009 e il 2015, per poi ricoprire il ruolo di vicepresidente con delega ai lavori pubblici a Palazzo Acer.

Un percorso sul campo che l’ha vista anche ideatrice di format innovativi per il dialogo territoriale, come gli incontri “Un caffè con”, lanciati nel 2022 per mettere a confronto diretto costruttori, stazioni appaltanti e amministratori locali sulle strategie di investimento urbano.

Le Parole della Svolta

Nel suo discorso di insediamento, la neopresidente ha voluto sottolineare lo stato di salute di un comparto reduce da anni di forte espansione, ma chiamato ora a gestire una delle stagioni di trasformazione più convulse e intense degli ultimi decenni. “Le sfide legate alle grandi opere pubbliche richiedono innovazione, consolidamento e un ampliamento dei servizi per le imprese”, ha spiegato De Sanctis, rivolgendo un ringraziamento al past-president Ciucci per il cammino condiviso.

Il tema della parità e della valorizzazione delle competenze femminili in un settore tradizionalmente a trazione maschile resta uno dei pilastri culturali della nuova presidenza.

De Sanctis, da sempre attiva sul fronte dell’inclusione – basti pensare alla sua adesione al progetto di mentoring “WomenONboarding” di UniCredit o al recente conferimento del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti nel 2026 –, ha ribadito come l’edilizia moderna debba essere un comparto aperto alla diversità di genere e alla formazione di profili professionali inediti.

A garantire la solidità del nuovo corso è lo stesso Antonio Ciucci, che ha salutato l’elezione definendo la sua figura profondamente competente e dotata di quel radicamento associativo necessario a traghettare l’Ance attraverso un’evoluzione di mercato rapida e complessa.

Insieme alla presidenza, ha preso forma la squadra di governo che comporrà la vicepresidenza per il prossimo quadriennio, un mix studiato di conferme e nuovi ingressi nei ruoli chiave. Se da una parte si registra la continuità di Benedetta Bonifati, dall’altra spicca l’ingresso di Angelica Donati, a cui è stata affidata la delicata delega ai lavori pubblici.

La responsabilità del Centro Studi andrà a Elisabetta Maggini, mentre Alessandro Minicucci si occuperà dei rapporti interni alla base associativa. Conferma strategica per Giovanbattista Waly ai rapporti sindacali, mentre la gestione della tesoreria è stata affidata a Massimo Mancinelli. Con questo assetto, i costruttori romani aprono ufficialmente la stagione che dovrà consolidare il ruolo delle imprese capitoline nel panorama economico nazionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza