Andiamo al Parco Tiburtino III

Ecco il programma degli Eventi di ottobre 2023 in via della Vanga Parco Tiburtino III.

Sabato 7 ottobre 2023 0re 21,00 DANILO SCORTICHINI (nipote di Rino Gaetano) eseguirà un tributo dell’indimenticabile artista, interpretando le sue canzoni con aneddoti e curiosità.

• Venerdì 13 Ottobre dalle 17:00 alle 24:00 – Sabato 14 Ottobre dalle 12:00 alle 24:00 e Domenica 15 Ottobre dalle 12:00 alle 24:00 approda a Tiburtino III il vero Street Food per farvi provare la cucina «on the road». Un appuntamento gastronomico di tre giorni, in cui Street Chef prepareranno le migliori ricette di carne, pesce, vegan e gluten free del panorama Street Food italiano ed internazionale. Un ristorante a cielo aperto in cui poter trascorrere momenti di gusto, divertimento e relax.

• Sabato 28 Ottobre 0re 21,00 – COVER VASCO ROSSI – Live band per cantare insieme i migliori successi del Blasco che ha segnato il rock italiano. Una serata da non perdere con le più belle canzoni che l’artista ci ha regalato.

Ingresso libero per tutti gli eventi

Info 349 5621583