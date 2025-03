Angelo Santirocco, il pianista Rosa nel parco Tor Tre Teste-Alessandrino

Angelo Santirocco ha allietato questa mattina, 9 marzo 2025, i bambini e i frequentatori del parco Tor Tre Teste Alessandrino con la sua esibizione con il pianoforte rosa.

24 anni Santirocco è nato a Roma, è un pianista ormai riconosciuto anche come Pianista Rosa, perché si esibisce col suo pianoforte rosa.

«Nel mio percorso artistico – dice il giovane musicista – ho già avuto l’onore di esibirmi in grandi palchi tra cui quello della Rai e Mediaset italiane, ancor più importante è stato nel dicembre 2022 l’esibizione per il parlamento americano all’interno del Senato a Washington. Il mio spettacolo comprende un mix musicale vario , anche se principalmente moderno con riarrangiamenti personalizzati di tanti brani conosciuti. È bello riuscir a creare un collegamento musicale partendo da Baglioni a Einaudi per poi passare a Chopin ed i Linkin Park».

Ieri era stato al parco del laghetto dell’Eur.

Sabato 22 marzo sarà a Villa Pamphili e domenica 23 marzo parco degli Acquedotti.

