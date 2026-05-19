Anguillara Sabazia, inaugurato il primo Ospedale di Comunità della Asl Roma 4: pronti 20 posti letto

Si è svolta nella giornata di ieri lunedì 18 maggio l’inaugurazione del primo Ospedale di Comunità della Asl Roma 4 ad Anguillara Sabazia, in via Duca degli Abruzzi.

L’apertura del nuovo presidio ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del sindaco Angelo Pizzigallo, del direttore generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino e del direttore sanitario Aziendale, Cristiana Bianchini.

Il nuovo presidio, che sorge su un’area concessa gratuitamente dal Comune e dispone di 20 posti letto, è stato concepito per garantire non solo efficienza e sicurezza delle cure, ma anche un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni di assistenza e prossimità.

Particolare attenzione è stata dedicata all’umanizzazione degli spazi: le camere dei pazienti si affacciano su due ampie corti verdi che contribuiscono a creare un ambiente più luminoso, sereno e familiare, favorendo il benessere durante la degenza.

Anche gli spazi comuni sono stati pensati come luoghi di socialità e condivisione, in cui la cura non si limita all’aspetto clinico ma si integra con la dimensione umana e quotidiana della persona.

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