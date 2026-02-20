Anno del Cavallo. A Palazzo Valentini, la presentazione dei festeggiamenti a Piazza Vittorio 

Una festa di primavera pienamente cinese e compiutamente italiana; è questo il significato delle numerose iniziative che ha visto, e vedrà coinvolte le istituzioni di Roma Capitale e della Città Metropolitana nel collaborare insieme affinché i primi giorni dell’anno del Cavallo siano forieri di gioia e abbondanza.

Guo Lin, ministra consigliera dell’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese; Cristina Michetelli, consigliera delegata al Patrimonio e al Bilancio della Città Metropolitana di Roma; Giulia Silvia Ghia, assessore alla cultura del I Municipio Roma Centro; Chen Peng, presidente Federazione internazionale delle comunità cinesi di Roma e Liliana Liao, presidente Associna Lazio e presidente LIAO – Laboratorio incontro Asia Occidente in qualità di moderatrice e molti altri rappresentanti delle diverse sensibilità sino italiane hanno felicemente dato il via alle celebrazioni ufficiali del capodanno cinese che nel 2026 sarà dedicato al Cavallo.

Il programma è ricco ed intenso e quest’anno in particolare, oltre alla magnifica festa organizzata, come da tradizione, a Piazza Vittorio domenica 22 febbraio 2026, alla quale sono-invitati tutti, e che vedrà particolarmente coinvolte quattro associazioni come capofila: Federazione Internazionale delle Comunità Cinesi di Roma.

Associazione Generale dei Commercianti Cinesi in Italia, Associazione Generale di Commercio Italo-Cinese, Associazione Donne Imprenditrici Cinesi in Italia oltre, come è naturale che sia, le autorità di Roma Capitale e della Città Metropolitana è previsto anche un nutrito manifesto di eventi.

Ospitati al Mercato Centrale dal 18 al 28 febbraio essi sono stati concepiti come punto di incontro, di scoperta e di dialogo tra le due culture, curati da Associna, associazione nazionale di riferimento per il dialogo interculturale, che coordina e accompagna alcune delle iniziative collaterali attraverso la nuova progettualità LIAO – Laboratorio Incontro Asia Occidente, nata in continuità con l’esperienza dell’associazione.

Una festa per Roma e per il Mondo, in una città da sempre simbolo di accoglienza ed apertura verso nuovi orizzonti.

Conferenza stampa ultimata, eventi culturali approntati non resta ora che vivere una giornata di festa per gioire insieme ed insieme accogliere l’abbondanza che l’Anno del cavallo porterà a tutti.

