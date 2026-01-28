Antonella Colonna Vilasi al Museo Nena

Domenica 1 febbraio alle ore 18 è previsto un “Incontro con l’autore” presso il Museo Nena dedicato ad un personaggio molto particolare.

Parliamo di Antonella Colonna Vilasi Responsabile del Centro Studi sull’Intelligence – UNI, Ente di ricerca registrato presso il MIUR, MISE e la Commissione Europea. Da sempre collabora a numerose riviste scientifiche, con articoli su Intelligence e Sicurezza.

È professore di intelligence e collabora con numerose agenzie ed università. E’ la prima volta che tra le statue di Nena si parlerà di un argomento così particolare e i curatori del Museo sono ben lieti di partecipare a chi vorrà intervenire misteri e segreti che questa professione evoca nell’immaginario di ciascuno. Ma vediamo da vicino Antonella Colonna Vilasi e il suo iter professionale.

Carriera e ruoli principali di Antonella Colonna Vilasi

• Rettore del Centro Studi sull’Intelligence – U.N.I., un ente di ricerca riconosciuto;.• Docente di Intelligence e storia dell’intelligence in diverse agenzie ed università. • Responsabile del Centro Studi sull’Intelligence, promuovendo un sapere interdisciplinare. • Esperta di Intelligence e sicurezza, con esperienza dal 1983. • Autrice di numerosi libri e articoli su temi di sicurezza e intelligence. • Relatrice in conferenze internazionali e collaboratrice di riviste scientifiche. • Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. • Vincitrice di vari premi letterari, tra cui il “Premio Firenze Capitale d’Europa” e il “Premio Nabokov”. • Fondata da lei stessa nel 2012, l’U.N.I. è un’associazione di esperti per lo studio di storia, geopolitica, sociologia, economia e sicurezza internazionale.

Ha pubblicato: “Le donne dell’intelligence italiana. Dall’ Italia preunitaria al 1949“, edizioni Carabba.

Il libro, a partire da un excursus storico del ruolo delle donne nelle attività dirette e indirette di intelligence dall’antichità, si sofferma soprattutto su alcune figure storiche di agenti donne italiane adoperate in missioni di spionaggio nazionale ed internazionale. Una storia dell’intelligence italiana in cui le donne sono le vere protagoniste (Editore Carabba – giugno 2025). La pubblicazione è disponibile in formato ebook e cartaceo.

Antonella Colonna Vilasi è una studiosa di Intelligence, docente universitaria e Rettore del Centro Studi sull’Intelligence (U.N.I.), autrice prolifica (oltre 80 volumi) su terrorismo e intelligence, insignita dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e collabora con numerose riviste scientifiche e università, focalizzandosi sullo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso pubblicazioni, conferenze e attività didattiche.

Chi sa che, in tempi così scombinati, non ci faccia partecipi di segreti e non ci suggerisca qualche soluzione per uscire dal vortice di violenza pressoché planetario cui assistiamo impotenti giorno dopo giorno.

Gli interventi musicali

Come di consueto, la Direzione del Museo Nena offre ai frequentatori delle sue manifestazioni preziosi “interventi musicali” di grande prestigio proprio per la valentìa dei protagonisti, siano essi musicisti già affermati o giovani promesse.

In questa occasione assisteremo all’esibizione di tre ragazze di cui due sedicenni, ambedue iscritte al Conservatorio di S. Cecilia e già con un curricolo di tutto rispetto. L’altra, più piccola e promettente chitarrista.

Elena Romagnoli

Comincia lo studio degli strumenti a percussione sotto la guida di Luigi Marinaro e prosegue poi con Antonio Caggiano con cui studia attualmente presso il conservatorio di s. Cecilia. Nonostante la giovanissima età annovera al suo attivo numerosi premi tra cui il primo premio assoluto al concorso internazionale “Giovani musici”. Il 17 Dicembre del 2025 ha eseguito nell’ensemble di percussioni di S. Cecilia l’Interludio per percussioni di Shostakovic, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita del compositore.

Alla passione per la musica Elena affianca quella per l’arte figurativa: frequenta parallelamente al triennio accademico in conservatorio, il terzo anno del Liceo artistico; le sue opere sono state selezionate e premiate in diversi concorsi.

Diana D’Ambrosi,

16 anni, coltiva fin da piccola la passione per il violino, condivisa con la madre. Ha fatto parte della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e si è esibita come solista nel Concerto in Sol maggiore di W.A. Mozart. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, prosegue gli studi con i Maestri Marco Fiorentini e Massimo Bacci. Parallelamente al terzo anno del liceo linguistico, è stata ammessa al corso triennale del Conservatorio di Santa Cecilia. Accanto alla musica, coltiva anche la passione per la scrittura ottenendo premi nazionali e pubblicazioni dei suoi testi.

Flavia Paolucci

La piccola Flavia frequenta la quinta elementare. Appassionata chitarrista, ha cominciato lo studio dello strumento sotto la guida del papà, Marco Paolucci, ed ha attualmente in progetto di entrare alle medie musicali.

La regia degli Interventi musicali è affidata alla partecipazione straordinaria al pianoforte di Sara Matteo docente al Conservatorio dell’Aquila ma anche fondatrice e direttrice da 23 anni della vicina Scuola di Musica “Anton Rubinstein”.

Ingresso libero e gratuito

Info e prenotazioni 3478012813 solo WhatsApp

Mail: luigimatteo@yahoo.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.