Anziano 87enne, derubato allo sportello ATM sulla Trionfale: 42enne cinese nei guai. In casa oltre 100mila euro contanti

È bastato un attimo. Un anziano di 87 anni sta prelevando allo sportello di via Trionfale quando, secondo gli investigatori, un uomo si avvicina con una rapidità studiata, osserva il PIN, distrae la vittima e si appropria della carta bancomat.

Un piano che sembra impeccabile, se non fosse per un dettaglio: l’anziano si accorge del raggiro e chiama immediatamente i Carabinieri.

Quando la pattuglia della Stazione di Roma Monte Mario arriva sul posto, la corsa del presunto truffatore viene bruscamente interrotta.

I militari bloccano un 42enne cinese, già noto alle forze dell’ordine, mentre – sempre secondo gli accertamenti – aveva da poco effettuato un prelievo fraudolento da 2.000 euro.

Il denaro viene recuperato interamente, trovato ancora nelle sue tasche insieme alla carta bancomat dell’87enne.

Ma non è finita. I Carabinieri rintracciano anche la moglie dell’uomo, una 43enne connazionale, che si trovava poco distante a bordo della loro auto e che viene denunciata per lo stesso reato.

Nelle sue tasche spuntano 3.000 euro in contanti, una somma che insospettisce i militari.

Scatta così la perquisizione nell’abitazione della coppia, in via Pier Vettori. Dentro una cassaforte, i Carabinieri trovano un tesoro in contanti: 102.820 euro, immediatamente sequestrati per verificarne la provenienza.

Per il 42enne scatta l’arresto – poi convalidato – e l’obbligo di firma. La donna, invece, viene denunciata a piede libero.

