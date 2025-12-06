Aperta la festa della Befana: piazza Navona torna il cuore del Natale romano

Piazza Navona ha ufficialmente riacceso la magia del Natale. Sabato 6 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli, ha inaugurato gli storici mercatini della Befana, dando il via a un mese di festa che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

Dopo il taglio del nastro e il concerto della banda della Polizia Locale, le tradizionali bancarelle hanno ripreso posto attorno alla fontana dei Quattro Fiumi: luci, colori, artigianato e profumi che da decenni segnano l’inizio delle festività nella piazza più iconica di Roma.

Quest’anno la manifestazione punta con decisione sulla qualità: tanti gli artigiani presenti, con presepi fatti a mano, giocattoli in legno, addobbi, oggetti unici e prodotti tipici che riportano al centro la creatività e la tradizione capitolina.

La piazza resterà aperta ogni giorno dalle 9 all’1 di notte, fino alle 2 nei weekend e nei festivi, trasformando il cuore del centro storico in un grande villaggio natalizio animato da mattina a notte fonda.

Gualtieri e Lucarelli, dopo l’apertura, hanno visitato gli stand incontrando famiglie, bambini e operatori, in un clima festoso e molto partecipato.

L’edizione 2025/2026 porta con sé anche importanti novità. Oltre ai mercatini, arriva un fitto programma di eventi serali – musica, spettacoli, performance – pensati per far vivere la piazza anche dopo il tramonto.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la “Milonga della Pace”, il 20 dicembre: una grande milonga all’aperto che trasformerà piazza Navona in una pista di tango dedicata alla solidarietà e all’incontro.

Le Biblioteche di Roma, come ogni anno, arricchiranno la festa con letture animate, laboratori e attività per i più piccoli. Spazio anche al teatro, ai concerti, alle performance itineranti: ogni sera una proposta diversa, per rendere speciale ogni visita.

Accanto alle attività natalizie, un’intera area sarà dedicata ai servizi e alle realtà sociali del territorio. Nello stand di Roma Capitale saranno presenti ATAC, AMA, il Polo Alzheimer, FARMACAP, la Centrale del Latte di Roma e associazioni come Telefono Rosa, Differenza Donna e la Casa Internazionale delle Donne.

Non mancherà uno sguardo al futuro, con la Casa delle Tecnologie Emergenti che proporrà percorsi digitali e installazioni interattive.

A completare il quadro, le Onlus CNAI, Didaké e Aletes offriranno consulenze sanitarie, laboratori per bambini e attività educative rivolte a tutte le età.

La festa si chiuderà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana, appuntamento irrinunciabile per migliaia di famiglie romane.

«Vogliamo un’edizione che lasci il segno – ha spiegato l’assessora Lucarelli –. Al centro ci sono l’artigianato, la tradizione e la comunità. Abbiamo ampliato gli spazi per le realtà sociali e scelto di animare le sere di piazza Navona, perché Roma merita momenti di luce e cultura anche dopo il tramonto. La Milonga della Pace sarà il simbolo di questa scelta: un grande abbraccio collettivo nel cuore della città».

