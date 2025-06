Appartamenti occupati illegalmente: tre persone denunciate a Tor Bella Monaca

Tre appartamenti recuperati in poche ore. È il bilancio dell’ultimo intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nel cuore del quartiere di Tor Bella Monaca, a via dell’Archeologia, dove gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) hanno condotto un’operazione mirata contro le occupazioni abusive di immobili pubblici.

Nel mirino, tre alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, che risultavano essere stati occupati senza alcun titolo.

All’interno, gli agenti hanno identificato tre persone, un uomo e due donne, tutte di nazionalità straniera, ora denunciate per occupazione abusiva.

L’operazione, rientra in un piano più ampio di monitoraggio delle aree a maggiore criticità, dove il fenomeno delle occupazioni abusive è spesso legato a dinamiche di degrado, disagio sociale e criminalità.

Gli alloggi sono stati sgomberati e subito riconsegnati all’ente proprietario che, per prevenire future irregolarità, ha provveduto a sigillare e mettere in sicurezza gli ingressi.

