Appio Latino. I Neverintime conquistano Cover Land

Una battaglia sonora all’ultima nota, quella che si è svolta sul palco del Chattanooga Saloon (Via Appia Nuova, 707) il 27 novembre 2024.

Ad avere la meglio la giovane band dei Neverintime che ha raggiunto un verdetto unanime conquistando il primo posto.

Una sfida non facile vista la qualità di tutte le band che hanno suonato in questo contest organizzato da Live Roma.

I Neverintime si sono formati nel 2022 presso la scuola di musica Arte2o Music Academy.

Nonostante la giovane età, hanno saputo proporre con molto successo un repertorio rock di tutto rispetto, passando con scioltezza dagli Skunk Anansie ai Cardigans convincendo la giuria dell’evento.

