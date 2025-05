Approvata delibera rigenerazione Ama-Montagnola

Approvata in assemblea capitolina la delibera relativa all’ambito di rigenerazione urbana “AMA – Montagnola”, per la completa riqualificazione e trasformazione sostenibile dell’area.

Un intervento di rigenerazione che riguarda un’area di oltre 20mila metri quadri ed è articolato in diversi comparti, all’interno dei quali saranno realizzati edifici a destinazione non residenziale, distribuiti intorno ad una piazza pubblica, ed edifici a destinazione residenziale, con una grande area di verde pubblico attrezzato.

In particolare, l’intervento di rigenerazione prevede la demolizione e ricostruzione del complesso immobiliare AMA delimitato dalla via Francesco Acri, piazzale Caduti della Montagnola e via Nicola Spedalieri.

La riconfigurazione dell’ambito è prevista tramite la realizzazione di un mix use che, assieme a residenze, individua servizi di interesse generale tra cui student o senior housing, nuovi uffici AMA, esercizi di vicinato, un presidio socio-sanitario, una nuova piazza per il quartiere e nuove aree verdi per oltre 7000 mq.

In più accoglie la richiesta di trovare un nuovo sito per il Museo delle auto storiche della Polizia di Stato che prima era ospitato nella ex fiera di Roma e ora ha dovuto sospendere le sue attività.

L’intervento, che riguarda un’area di oltre 20mila metri quadri, è articolato in due comparti: il primo, in continuità con piazza Caduti della Montagnola, all’interno del quale saranno realizzati gli edifici a destinazione non residenziale, distribuiti intorno ad una piazza pubblica; il secondo, dedicato agli edifici a destinazione residenziale, con una grande area verde attrezzata pubblica.

“Un altro passo avanti importante, che accelera il percorso verso la rigenerazione del complesso AMA di Montagnola, che sarà effettuata senza consumare suolo in un sito che è totalmente cementificato e asfaltato, e dove invece realizziamo superfici di verde pubblico e verde pubblico attrezzato.

Aree totalmente accessibili dai cittadini e riconnesse al quartiere su tutto il perimetro – dichiara l’assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che aggiunge: “così come altri interventi che stiamo realizzando, e punterà su due elementi essenziali: la qualità urbana, attraverso il ricorso al concorso di progettazione, e la multifunzionalità”.

L’obiettivo è da un lato garantire la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale, dall’altro dotare l’area di nuovi spazi e servizi pubblici e privati, in continuità con l’esistente, che favoriscano la socialità e l’integrazione.

E ancora, l’attenzione alla transizione energetica e al risparmio idrico ed energetico, incrementando la permeabilità, eliminando l’isola di calore anche attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e resilienza degli edifici.

