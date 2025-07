Approvata la riapertura del parcheggio di scambio Arco di Travertino

Martedì 22 luglio il Consiglio del Municipio VII ha approvato la proposta per la riapertura del terzo piano del parcheggio di scambio situato presso la fermata della metro A Arco di Travertino chiuso da anni e al centro di numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona.

L’atto discusso in Aula è stato presentato da esponenti della maggioranza e impegna il Municipio a sollecitare Roma Capitale per consentire l’accesso immediato al terzo livello della struttura attualmente inutilizzato nonostante la crescente domanda di sosta in un’area nevralgica per i pendolari del quadrante sud-est della città.

Il testo è stato approvato dalla maggioranza che ha definito il provvedimento urgente e necessario per promuovere l’uso del trasporto pubblico e decongestionare il traffico lungo via Appia Nuova, via Tuscolana e le vie limitrofe.

Durante la discussione l’opposizione ha sollevato dubbi sulla sicurezza del piano superiore del parcheggio chiedendo una perizia tecnica aggiornata prima della riapertura ma la maggioranza ha sottolineato come l’infrastruttura sia già collaudata e pronta per l’utilizzo con minimi interventi di manutenzione.

Secondo quanto emerso la delibera verrà trasmessa nei prossimi giorni al Dipartimento Mobilità di Roma Capitale per l’autorizzazione definitiva e l’eventuale stanziamento di fondi destinati alla sistemazione della segnaletica orizzontale e all’adeguamento degli accessi.

Se i tempi tecnici verranno rispettati l’apertura del terzo piano potrebbe avvenire già entro l’autunno offrendo circa cento nuovi posti auto in un’area strategica per l’interscambio gomma-metropolitana.

La decisione del Consiglio municipale rappresenta una risposta concreta alle richieste dei residenti e dei pendolari che da anni chiedono il pieno utilizzo del parcheggio come strumento di mobilità sostenibile e servizio essenziale per il territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.