Approvata risoluzione che rimette in moto le procedure per la realizzazione del Parco della Serenissima

Nel Consiglio del 16 marzo 2026 è stato presentata dal consigliere Massimo Piccardi una risoluzione che rimette in moto le procedure per la realizzazione del Parco della Serenissima.

L’atto che sollecita la realizzazione del Parco della Serenissima, la riallocazione della Via Collatina antica e la ripresa degli scavi archeologici della villa romana in via Scarpitti, riprende i contenuti della nota di Italia Nostra Roma del 14 gennaio 2025.

Oltre ad essere stato sottoscritto da gran parte dei Consiglieri, l’atto è stato votato all’unanimità.

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