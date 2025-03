Aprilia, notte di piombo: sparatoria contro due Carabinieri, arrestato un uomo

Era una notte come tante, quella appena trascorsa, ad Aprilia (LT), finché il silenzio non è stato squarciato da cinque colpi di pistola.

Due Carabinieri, liberi dal servizio, si trovavano in un’auto in via Lazio, intenti a parlare, quando un gruppo di uomini, a bordo di due vetture, ha aperto il fuoco senza esitazione.

Uno dei proiettili ha colpito l’auto dei militari, rimbalzando e ferendoli lievemente alle gambe. Un’aggressione fulminea, violenta, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

L’ombra di un possibile scambio di persona aleggia su questa vicenda, che sembra inserirsi nella scia di inquietanti episodi recenti.

Solo pochi giorni fa, 13 colpi di arma da fuoco erano stati esplosi in via Belgio, sempre ad Aprilia. Un’escalation che lascia pensare a regolamenti di conti o a intimidazioni tra bande.

Le indagini, coordinate dal Reparto Territoriale di Aprilia e dal Nucleo Investigativo di Latina, sono scattate immediatamente.

E in poche ore, una prima svolta: i Carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo di origini croate, trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e un revolver. Ora, i tecnici stanno analizzando proprio quest’ultima arma, cercando di capire se sia stata utilizzata nell’agguato.

Ma la caccia ai responsabili è solo all’inizio. Con il coordinamento della Procura Distrettuale e Ordinaria, i militari stanno eseguendo perquisizioni a tappeto, supportati anche dalla Compagnia di Anzio (RM). Le indagini proseguono per fare ulteriore chiarezza.

