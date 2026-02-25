Ardea, supermarket della droga in casa: arrestato “nonno pusher” di 76 anni

Quando i Carabinieri hanno notato l’insolito via vai di persone davanti a quel villino di Marina Tor San Lorenzo, tutto immaginavano tranne che a gestire il traffico potesse essere un insospettabile pensionato del posto.

I militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 76enne, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza con un ingente quantitativo di stupefacenti destinato al mercato locale.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato a contrastare lo spaccio nelle zone residenziali di Ardea.

Gli uomini dell’Arma, appostati da tempo, hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione dell’uomo dopo aver documentato diversi passaggi sospetti.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti, portando alla luce un vero e proprio magazzino della droga:

610 grammi di hashish, suddivisi in panetti.

98,50 grammi di cocaina, in parte già pronta per lo smercio.

250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’uomo, coniugato e con precedenti specifici, è stato immediatamente bloccato.

Data l’età avanzata e le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito il 76enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’indagato resta ora a disposizione dei magistrati in attesa del rito direttissimo, dove dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

