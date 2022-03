Area Togliatti – Prenestina: una nuova primavera?

L’area lungo Via Togliatti, fra la Prenestina e la Collatina, è come noto afflitta da condizioni di cronico abbandono e degrado. Nelle ultime ore però sono accaduti due fatti importanti:

Dopo lunga attesa, è avvenuto il sopralluogo perché diventi efficace l’esproprio di un terreno della ex Provincia, necessario per completare il raccordo stradale fra Via Prampolini ed il Centro commerciale Esselunga, ultima delle opere primarie preliminari all’avvio dei lavori del Centro Servizi Prenestino.

Contestualmente la Ditta Impreme SpA ha preso in carico l’area destinata al detto Centro Servizi, la cui realizzazione contribuirebbe a cambiare il volto della Zona (sorgerebbero un nuovo Parco pubblico, Uffici e Servizi, ed una scuola di danza del Teatro dell’Opera). A mio parere però i cittadini dovranno controllare attentamente che il Progetto definitivo confermi le Varianti finora accolte: in particolare la cancellazione di un Parcheggio Multipiano (la cui presenza accrescerebbe invece che ridurre, il degrado ed i fenomeni delinquenziali presenti in Zona), e la costruzione di due edifici a 2 piani invece che a 7. Bisognerà inoltre verificare l’effettiva re-inclusione nel Progetto, della sopra citata scuola di danza del Teatro dell’Opera, che un Protocollo d’intesa del 1 luglio 2020 fra il Comune e l’Ente teatrale, dirottava verso il Municipio VIII-Tormarancia (fra l’altro con possibili maggiori spese e quindi possibile responsabilità amministrativa per danno erariale…).

Le novità interessanti l’Area, per le quali come abitante della Zona ringrazio personalmente la Giunta in carica ed in particolare l’Assessore Sergio Scalia, rappresentano, se realizzate, per noi cittadini un segnale di speranza, forse l’inizio – dopo decenni di abbandono e mortificazione – di una nuova Primavera.

Ma chi abita al Prenestino, sa più di ogni altro che la Primavera talvolta è capricciosa. Perciò vigiliamo perché arrivi davvero!

Carlo Falco