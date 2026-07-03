C’è il via libera al nuovo Centro Civico di Malafede: piano da 2,4 milioni di euro

Svolta attesa da anni per il quadrante sud-ovest della Capitale. La Giunta Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per la realizzazione del nuovo Centro Civico di Malafede, nel Municipio X.

Si tratta del passaggio burocratico e progettuale decisivo che sblocca la nascita di un moderno polo pubblico di servizi, cultura e aggregazione sociale all’interno del Piano di Zona C10.

L’intervento richiederà un investimento complessivo di 2.444.707,86 euro. Di questi, un primo lotto da 721mila euro era già stanziato nelle pieghe del bilancio, ma è con la delibera approvata in queste ore che il Campidoglio ha recepito il nuovo quadro economico integrativo, iniettando i restanti 1.723.162,13 euro necessari a coprire interamente i costi di costruzione e allestimento dell’opera.

Come sarà il nuovo polo di quartiere: il piano dei lavori

Il progetto è stato disegnato per colmare l’isolamento sociale tipico dei quartieri di edilizia convenzionata nati negli scorsi decenni, offrendo una struttura flessibile e accessibile.

L’appalto integrato comprenderà tre macro-aree di intervento:

La struttura portante: Realizzazione dell’edificio ex novo secondo moderni standard di bioedilizia, isolamento termico e abbattimento totale delle barriere architettoniche.

Gli interni e la tecnologia: Posa di tutte le componenti impiantistiche (elettriche, idriche e di climatizzazione smart), oltre alla fornitura completa di tutti gli arredi per uffici comunali, sale conferenze e aule studio.

Le aree esterne: Opere di urbanizzazione primaria intorno all’edificio, con la creazione di marciapiedi, illuminazione pubblica e vialetti d’accesso per integrare il centro civico con la viabilità e i parcheggi del quartiere.

Il Campidoglio punta al completamento dei Piani di Zona

Il commento dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia: «La realizzazione di questo nuovo presidio pubblico rappresenta un investimento importante per il quartiere di Malafede, che negli ultimi anni ha registrato una significativa crescita demografica. Con questo intervento proseguiamo concretamente il lavoro che Roma Capitale sta portando avanti con determinazione per completare i Piani di Zona e chiudere una stagione di urbanizzazioni rimaste incompiute, colmando quei deficit di servizi che, per troppo tempo, hanno accompagnato lo sviluppo di alcune parti della città».

Il provvedimento passerà ora alla fase della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

L’obiettivo del Municipio X è aprire le recinzioni del cantiere entro i prossimi mesi, restituendo centralità a un quadrante cittadino che per anni ha chiesto a gran voce spazi pubblici di prossimità.

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