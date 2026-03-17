Ariccia, irrompe in casa dell’ex moglie e la picchia: arrestato 58enne

Un pomeriggio di paura trasformato in violenza domestica. Ad Ariccia, lo scorso 12 marzo, una donna di 56 anni è stata aggredita nella propria abitazione dall’ex marito, in un episodio che ha scosso la comunità dei Castelli Romani.

L’irruzione e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Ariccia, l’uomo, un 58enne residente a Marino e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto nell’abitazione dopo aver infranto il vetro di una finestra.

Una volta dentro, avrebbe aggredito la donna con calci e pugni, minacciandola di morte. Un’escalation di violenza culminata con la sottrazione del portafogli della vittima, trasformando l’episodio in una rapina.

La richiesta di aiuto e l’intervento

È stata la stessa donna, ferita e sotto shock, a chiamare il NUE 112, facendo scattare l’immediato intervento dei militari della Compagnia di Velletri, insieme al personale sanitario del 118.

I soccorritori si sono occupati delle condizioni della vittima, mentre i Carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore, raccogliendo elementi fondamentali per la sua identificazione.

L’arresto

Le indicazioni fornite dalla donna si sono rivelate decisive. In breve tempo i militari sono riusciti a rintracciare l’uomo e a bloccarlo. Al momento del fermo, era ancora in possesso della refurtiva.

Il 58enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni personali e trasferito presso la Casa Circondariale di Velletri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida.

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