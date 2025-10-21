Arjun Mishra, icona della danza indiana Kathak l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi

Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:30, presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (Via Michelangelo Caetani 32, Roma), si terrà l’incontro “Arjun Mishra. Icona della danza indiana Kathak”, organizzato da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, in collaborazione con l’ICBSA.

L’iniziativa rientra nel ciclo di conferenze “La tradizione nelle pratiche di danza contemporanea. Memorie, documenti e prospettive”, realizzato con il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

L’appuntamento sarà dedicato alla figura di Pandit Arjun Mishra, tra i più autorevoli interpreti e maestri della danza Kathak, tradizione classica dell’India del Nord.

A dialogare sulla sua eredità artistica e spirituale saranno Rosella Fanelli, danzatrice e docente di danza Kathak, e Maria Grazia Sarandrea, danzatrice, coreografa e giornalista.

L’incontro è a ingresso libero e potrà essere seguito anche online sulla piattaforma Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/87936774641?pwd=YVfVyopdJd8HECqadaa2RASwi5lbPq.1

ID: 879 3677 4641 | Codice di accesso: 017121



Arjun Mishra e la tradizione Kathak

Nato a Varanasi in una famiglia di musicisti, Pandit Arjun Mishra intraprese il suo percorso nella danza sin da bambino, perfezionandosi successivamente al Kathak Kendra di Delhi sotto la guida del leggendario Pandit Birju Maharaj. Interprete brillante e innovatore, ha portato il Kathak sui più importanti palcoscenici dell’India e del mondo, fondando a Lucknow la Kathak Academy, punto di riferimento per la formazione nello stile di quella scuola. Attraverso la sua opera, Arjun Mishra ha dato un contributo fondamentale alla diffusione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Kathak.

Le protagoniste dell’incontro

Rosella Fanelli è la prima artista occidentale ad aver conseguito in India un duplice Master in Danza Kathak. Dopo un lungo periodo di formazione a Lucknow con il maestro Mishra, si è esibita come solista in festival internazionali in India, Europa e Stati Uniti. Dal 2008 è docente di Danza Kathak e di Musica d’insieme/Arte scenica indiana presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, e dirige la Scuola Kathak Italia e la Fanelli International Kathak Company.

Maria Grazia Sarandrea, danzatrice, coreografa e giornalista, si occupa da anni di ricerca sulle danze indiane, collaborando con riviste e quotidiani e lavorando per teatro, televisione e cinema. È in corso di pubblicazione il suo volume “Danze indiane. Filosofia, teoria e tecnica”.

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi

Via Michelangelo Caetani 32, Roma

Email: info@airdanza.it | Sito: www.airdanza.it

Ingresso libero – Evento in presenza e online

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.