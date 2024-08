Arrestate da Polizia di Stato 10 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Sono 10 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, con l’ausilio della Squadra Cinofili, hanno arrestato un 27enne italiano. Gli agenti, a seguito di un’accurata attività investigativa, sono venuti a conoscenza dell’attività di spaccio svolta dal 27enne in diverse piazze della Capitale e in particolar modo in quella di Ostia. Individuata la palazzina interessata dall’attività, il cane antidroga si è immediatamente diretto verso la zona delle cantine focalizzando la sua attenzione proprio in quella associata all’appartamento dell’uomo e poi anche verso lo stesso, situato al piano superiore. A seguito di perquisizione, nell’abitazione, dove al momento erano presenti solo la moglie e la figlia del 27enne, gli agenti hanno trovato le chiavi della cantina nella quale sono stati rinvenuti circa 500 grammi di hashish e la somma di 125 euro in banconote di diverso taglio. L’uomo, pertanto, nel frattempo giunto in casa è stato arrestato.

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma hanno anche arrestato, in due diverse circostanze, due uomini italiani poiché gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Un 51enne già conosciuto dagli investigatori, notato con fare sospetto mentre usciva dalla propria casa, è stato fermato e controllato. L’uomo ha così consegnato spontaneamente, agli agenti, le modiche quantità di hashish di cui era in possesso. I successivi controlli estesi all’abitazione dello stesso, hanno permesso di trovare circa 3 grammi di hashish, 102 grammi di inflorescenze vegetali essiccate del tipo marijuana nonché oltre 3 kg di foglie di piante di marijuana. Sono stati anche rinvenuti 2 aspiratori e 2 lampade da serra, 2 bilance e 1 coltello a serramanico ancora con evidenti tracce di sostanza stupefacente, le attrezzature per il confezionamento sottovuoto e un manuale esplicativo per coltivazione e cura della marijuana.

Sempre gli investigatori del litorale, nel transitare alle spalle della Stazione Metro Acilia, hanno arrestato un 37enne italiano anch’esso dedito all’attività di spaccio. L’uomo è stato notato transitare con fare sospetto su un monopattino elettrico e, apparso da subito nervoso, veniva sottoposto a controllo e bloccato mentre tentava di disfarsi di due piccoli involucri di sostanza polverosa bianca. I poliziotti, dopo una perquisizione sull’uomo, hanno trovato un cellulare con cui il pusher riceveva messaggi dalla clientela con richieste inequivocabili circa la sua attività di spaccio. La perquisizione estesa anche alla sua abitazione ha permesso di trovare, sulla scrivania della stanza da letto, alcuni grammi di cocaina e di hashish, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della droga e un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

A seguito di un’attività investigativa, gli agenti del XIV Distretto di Primavalle hanno arrestato un 20enne italiano dedito alla vendita di sostanze stupefacenti attraverso le più note piattaforme di messaggistica istantanea. I poliziotti hanno atteso che il ragazzo uscisse di casa per fermarlo e procedere al suo controllo. Nel suo cellulare sono stati trovati video in cui lo stesso mostrava ingenti quantitativi di droga con riferimenti ad una nota piazza di spaccio telematica. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati anche 275 grammi di hashish e 300 euro in contanti nonché materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi della droga.

Gli agenti del IV Distretto Casilino e della Sezione Volanti hanno arrestato un 20enne marocchino in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina all’atto del controllo ha minacciato e colpito con calci gli agenti intervenuti.

Sempre gli agenti del IV Distretto Casilino Nuovo hanno arrestato una 49enne italiana colta in flagranza mentre cedeva sostanza stupefacente. Fermata dai poliziotti è stata trovata in possesso di 420 euro in contanti e circa 5 grammi di cocaina nascosta nel reggiseno.

I poliziotti del IV Distretto San Basilio hanno arrestato un 46enne italiano che aveva posto in essere una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack nel quartiere Tiburtino. I poliziotti a seguito di un apposito servizio di osservazione hanno sorpreso l’uomo mentre estraeva dalle parti intime una busta per poi riporla sotto una sedia, alle spalle di un muro di cinta. Gli agenti prontamente intervenuti hanno bloccato l’uomo e recuperato la busta contenente involucri di cocaina e crack per un peso di circa 45 grammi. Sequestrati anche 50 euro in contanti.

Gli stessi operatori del IV Distretto, in via del Badile, hanno notato un uomo il quale, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto ed identificato per un gambiano di 41 anni. Gli agenti hanno accertato che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo espiare la pena di 3 anni e 10 mesi per reati in materia di stupefacenti. Pertanto, lo hanno tratto in arresto ed accompagnato presso il carcere di Rebibbia.

I poliziotti del VII Distretto San Giovanni, durante un regolare servizio di polizia volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato un uomo, a bordo di un’autovettura con fare sospetto. A seguito di osservazione e pedinamento, l’uomo è stato fermato in via San Giovanni in Laterano poiché sorpreso nello spaccio di sostanza stupefacente e trovato in possesso di poco più di 36 grammi di cocaina, 770 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e 4 telefoni probabilmente utilizzati per mettersi in contatto con gli acquirenti. L’uomo, un 40enne italiano è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Infine, i poliziotti della sezione Volanti hanno arrestato un 27enne romano durante un servizio di controllo del territorio poiché gravemente indiziato del reato di detenzione, ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato il ragazzo transitare a piedi in viale dei Romanisti con fare sospetto e con in mano una busta che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di oltre 400 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, rinvenuti all’interno della busta; la perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione, dove è stata trovata un’ulteriore dozzina di grammi di marijuana nonché svariato materiale per il confezionamento.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

