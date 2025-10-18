Arrestato il consigliere regionale di FdI Enrico Tiero: è accusato di corruzione

Nella mattinata odierna, il consigliere regionale Enrico Tiero, di Fratelli d’Italia, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione.

Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina e dai Carabinieri del Nucleo Investigativo.

Secondo gli inquirenti, Tiero avrebbe usato la sua carica per favorire alcuni imprenditori, dai settori alimentare e sanitario fino alla raccolta rifiuti, agevolando pratiche e iter amministrativi.

In cambio, avrebbe ottenuto assunzioni di personale, tessere elettorali del partito e persino una somma di 6mila euro considerata una tangente.

Il consigliere aveva già risposto alle domande del Gip e della pm giovedì scorso, sostenendo di aver chiarito tutte le contestazioni, compresa quella sul denaro, giustificato come “cena aziendale”.

Oggi, a poche ore dall’interrogatorio, Tiero è stato portato agli arresti domiciliari.

