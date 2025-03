Arrestato il “mago” della cocaina: aveva trasformato un bagno cieco in un laboratorio segreto

Era un insospettabile architetto dell’illegalità, capace di trasformare un piccolo bagno cieco in una raffineria nascosta, accessibile solo attraverso un sofisticato passaggio segreto ricavato in un mobile su misura.

Un nascondiglio ingegnoso, scoperto però dalla Polizia di Stato durante un’operazione nel quartiere San Basilio.

Fiuto infallibile: Eviva trova la chiave del mistero

Da tempo gli agenti del IV Distretto San Basilio seguivano i movimenti del 32enne romano, ritenuto il fulcro di una fitta rete di spaccio di cocaina che gravitava intorno al parcheggio di un centro commerciale della zona.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo avevano immortalato più volte mentre cedeva droga ai clienti in cambio di denaro.

La svolta è arrivata quando, durante la perquisizione della sua abitazione, il cane poliziotto Eviva ha iniziato a segnalare insistentemente un punto preciso dell’appartamento.

Secondo i documenti catastali, proprio lì avrebbe dovuto esserci un bagno cieco. Ma di quel bagno nessuna traccia.

Il mobile-trappola e la scoperta della stanza segreta

Bastano pochi minuti agli agenti per risolvere il mistero: un mobile artigianale, con un sofisticato sistema a cerniera, celava l’ingresso di una stanza segreta. Dietro di esso, una vera e propria raffineria della droga, completa di strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi.

All’interno del nascondiglio, i poliziotti trovano oltre due chili di cocaina e 5.000 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Un colpo durissimo per la rete criminale della zona.

Fine della corsa: revocati i benefici, scatta il carcere

Per il 32enne, già in affidamento ai servizi sociali per precedenti legati agli stupefacenti, il gioco è finito.

Il Tribunale di Sorveglianza ha immediatamente revocato il beneficio della misura alternativa, ordinando il suo trasferimento in carcere.

