Arriva lo spettacolo “Phenomenal Women”, le note dei poeti
Un progetto di Grazia di Michele e Alessandra Fallucchi al Parco Talenti il 14 settembre
Il testo di una canzone ha sempre una sua poesia, e il testo di ogni poesia ha sempre una sua musicalità. Poesia e musica, insomma, si assomigliano, si rincorrono e infine si uniscono in una straordinaria varietà di metriche, di ritmi, di rime e melodie.
In questo mondo magico e variegato di suoni e parole, un esercizio affascinante è quello di musicare i versi di grandi poeti. Ecco, quindi, che la cantautrice Grazia Di Michele e l’attrice Alessandra Fallucchi hanno realizzato una drammaturgia che ci racconta storie di donne/poetesse straordinarie non solo per il loro talento ma anche per il coraggio e la forza di rompere con le convenzioni e con le regole, donne che hanno rivoluzionato con la loro poesia la stessa percezione del femminile e il concetto di Donna.
Prodotto da Zerkalo lo spettacolo andrà in scena il 14 settembre al Parco Talenti, dalle ore 21.00, insieme all’attrice Barbara e sotto la direzione esperta del regista Alessandro Machia.
Un viaggio tra parole e musica che accompagnerà il pubblico con sensibilità ed ironia nel percorso che trasforma un capolavoro poetico in una canzone.In questo progetto, testi di Alda Merini, Patrizia Cavalli, Sibilla Aleramo, Patrizia Valduga e tante altre.
LE NOTE DEI POETI
Un progetto di e con Grazia di Michele ed Alessandra Fallucchi
E con Barbara Capucci
Alla chitarra Fabiano Lelli
Messa in Scena di Alessandro Machia
Aiuto Regia Tommaso Garrè
Costumi Annalisa di Piero
Luci Beppe Filipponio
Musiche eseguite dal vivo da Grazia di Michele e Fabiano Lelli
PARCO TALENTI – ROMA
INGRESSO via Sibilla Aleramo, 38
per info: +39 351 34 21 639 playiubilaeum@gmail.com
