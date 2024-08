Arrivano più soldi per i dipendenti di Roma Capitale. Firmato l’accordo con i sindacati

È stato siglato da tutte le organizzazioni sindacali l’accordo per le progressioni economiche del personale di Roma Capitale. L’intesa fissa i criteri selettivi per la valutazione dell’esperienza professionale, della performance individuale e dei titoli di studio dei dipendenti che nei prossimi mesi potranno partecipare al bando dedicato.

Al personale vincitore verranno riconosciuti aumenti di stipendio lordi pari a €650 all’anno per l’area degli operatori (operai, giardinieri, autisti, custodi), €750 euro l’anno per l’area degli istruttori, €1100 per il personale educativo e scolastico, €1000 agli agenti di Polizia Locale con funzioni di coordinamento, €1.600 euro l’anno per l’area dei Funzionari. Tali nuovi importi stipendiali avranno decorrenza dal 1°gennaio del 2024, come previsto dal contratto nazionale.

“Con questa intesa completiamo, in poco più di un anno e mezzo, il percorso di valorizzazione delle professionalità interne di Roma Capitale: si tratta infatti di un ulteriore riconoscimento ai dipendenti capitolini che fa seguito alle progressioni di carriera, ferme da 16 anni, alla stipula del nuovo Contrato Integrativo che ha previsto l’aumento di tutte le voci economiche incentivanti, e alle procedure di conferimento degli incarichi di responsabilità ai funzionari di Polizia Locale.

L’impegno dell’Amministrazione è replicare la procedura con cadenza annuale per consentire la possibilità di progressione economica al più ampio numero possibile di dipendenti.

In un quadro in cui gli stipendi di Roma Capitale risultano tra i più bassi del pubblico impiego, d’intesa con tutte le sigle sindacali andiamo in controtendenza e prevediamo aumenti significativi della parte stabile della retribuzione del personale. Rafforzare l’organizzazione e la struttura di Roma Capitale è necessario per migliorare l’offerta di servizi alla cittadinanza.

Con il Sindaco Gualtieri abbiamo aperto un confronto diretto con il governo nazionale per chiedere maggiori risorse economiche per nuove assunzioni e aumenti del salario accessorio in vista del Giubileo.

Infine, un ringraziamento sentito va ai dirigenti e al personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per questo ennesimo risultato raggiunto in così breve tempo e a tutti i rappresentanti delle sigle sindacali per il proficuo contributo e per la fattiva collaborazione”, dichiara Andrea Catarci assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale.

