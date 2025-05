Assemblea Generale del Quartiere del CdQ Largo Beltramelli – 6 maggio 2025

Riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione, pervenuta al giornale dal Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, Sig. Pericle Eolo Bellofatto.

Carissimi Soci e Cittadini del Quartiere, si comunica che l’Assemblea Generale del Quartiere è convocata, martedì 6 maggio 2025, alle ore 17.30, presso la sala grande della parrocchia di San Romano Martire, con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81A, Roma (quartieri di Pietralata e Portonaccio).

Verranno discussi ed approvati il bilancio consuntivo del 2024, il preventivo del 2025, la relazione delle attività svolte e da svolgere negli stessi anni.

Durante l’Assemblea ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni; il quale, una volta eletto, nominerà al suo interno, nella prima riunione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, così come previsto dallo Statuto.

Ha assicurato la sua presenza anche il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, che ci potrà dare risposte qualificate sui tanti lavori in essere o previsti nel quartiere.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto, per il triennio 2025-2027, da 5 e non più da 6 Consiglieri.

I candidati sono:

BELLOFATTO Pericle Eolo CANTELLI Dolores DI NUZZO Antonio GRATTAROLA Pietro (detto Piero) KACZKO Sergio MARCONATO Flavio MISURACA M. Teresa

Il Comitato è operativo, sia sul lato della via Tiburtina per i cittadini delle zone di Largo Beltramelli e tutte le strade limitrofe; che dall’altro lato di via di San Romano e tutte le strade limitrofe (come si vede anche dalle due immagini presenti sul roll up allegato).

