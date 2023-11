Assessora Alfonsi: “Grande dispiacere per morte anziana in via Donna Olimpia”

“Mi colpisce profondamente la morte della anziana donna che questa mattina è stata travolta dal crollo di un olmo in Via Donna Olimpia, mentre camminava sul marciapiede insieme ai suoi figli. Ci stringiamo a loro nel momento di un lutto così grave ed improvviso”.

Lo ha dichiarato ieri, sabato 24 novembre 2023, in una nota Sabrina Alfonsi, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale

“Mi sono immediatamente recata sul posto dove, con il Sindaco Gualtieri e la Direttrice della Direzione Gestione del Verde del Dipartimento Tutela Ambiente, Dr.ssa Marina Mantella, abbiamo avviato le verifiche necessarie per appurare le cause dell’accaduto.

Dall’esame delle documentazioni relative alla manutenzione risulta che sulla via di Donna Olimpia e Via Ozanam gli alberi sono stati verificati con il metodo VTA (controllo a vista) nella primavera del 2021, e successivamente, prima dell’intervento di potatura eseguito a novembre sempre del 2021, su 27 piante – tra le quali l’albero crollato oggi – erano state eseguite ulteriori indagini strumentali per la verifica della densità del legno del tronco, curate da un tecnico agronomo incaricato. A seguito delle indagini strumentali sono stati effettuati 5 abbattimenti di alberi su Via Donna Olimpia e Via Ozanam e interventi di alleggerimento delle chiome a cura del Dipartimento Ambiente. A febbraio / marzo 2023 sono state eseguite potature sugli alberi presenti su Via Ozanam.

Non si tratta quindi di un problema di mancata manutenzione, ma le cause di questo crollo, che ha avuto purtroppo conseguenze tragiche, sono da ricercare con ogni probabilità in una giornata di allerta meteo per vento con raffiche improvvise e particolarmente intense, fino a 80 kmh. Una giornata che ha registrato il verificarsi di numerosi altri episodi di crollo di interi alberi o grossi rami in tutti i quadranti della città, con danni alle auto e in qualche caso il coinvolgimento, per fortuna senza conseguenze serie , di alcune persone.

Naturalmente saranno i magistrati, ai quali abbiamo consegnato tutta la documentazione tecnica in possesso degli uffici dipartimentali e della ditta incaricata della manutenzione, a stabilire le eventuali responsabilità di un episodio che ci deve far riflettere sugli attuali strumenti che regolamentano gli interventi su alberature che in moltissimi casi sono alla fine del loro ciclo vitale”.