Assessore alle politiche del Personale: bene Odg camera su stop limiti di spesa ora si passi ai fatti

“Con l’ordine del giorno approvato ieri alla Camera dei Deputati viene compiuto un primo passo avanti sulla strada, ancora lunga, per dotare Roma di un Piano assunzionale straordinario in vista del Giubileo, come richiesto a più riprese in forma pubblica e con lettera formale a firma del Sindaco Gualtieri indirizzata ai Ministri Giorgetti e Zangrillo.

Quando dalle dichiarazioni di volontà, perché questo sono gli ordini del giorno, si passerà ai fatti, si sarà arrivati a un terzo del cammino:

a seguire si rende necessario stanziare adeguate risorse economiche governative da destinare al rafforzamento della dotazione organica in vista dell’anno santo e introdurre la detassazione del salario accessorio per avvicinare le condizioni retributive del personale capitolino a quello delle altre pubbliche amministrazioni che, per la prossimità territoriale, sottraggono a Roma risorse umane in continuazione.

Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno e ringraziamo chi ha presentato l’ordine del giorno e le forze politiche che lo hanno votato in maniera trasversale.

Però ora si deve far presto perché siamo a pochi mesi dall’avvio dell’evento giubilare: trasformare le parole in dispositivo normativo e aggiungere risorse economiche dedicate per circa 100 milioni, con cui arrivare al Piano straordinario per 3.000 nuove unità indispensabili per le esigenze straordinarie che si aggiungono alla quotidianità”.

Lo dichiara in una nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale.

