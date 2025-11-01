Atac, dal 3 novembre nuovi orari e corse aggiuntive su diverse linee bus

Da lunedì 3 novembre entra in vigore una revisione dei tempi di percorrenza e alcune modifiche di orario su diverse linee bus di Roma.

L’intervento riguarda le linee 055, 201, 280, 314, 700 e 764, con aggiornamenti dei tempi feriali e festivi. Le prime e ultime corse dai capolinea resteranno invariate.

Tra le principali novità, l’orario della linea 702 sarà rielaborato per migliorare la coincidenza con i passaggi della linea 048, in modo da agevolare gli studenti diretti alla stazione Laurentina della metro B.

Sulla linea 74 sarà aggiunta una corsa scolastica prolungata da Brunetti a Grotte d’Arcaccio, con partenza alle 7:15, mentre la linea 765 vedrà due corse scolastiche aggiuntive e deviate:

alle 7:43 da Grotte d’Arcaccio con arrivo a Laurentina alle 7:50,

alle 7:53 da Laurentina con arrivo a Grotte d’Arcaccio alle 8:00.

La linea 313 introduce una nuova corsa feriale da Longoni alle 13:58. Nel nuovo orario festivo, prime e ultime partenze (5:30 e 24:00) saranno allineate con quelle feriali e del sabato, mentre il nuovo orario del sabato prevede solo un adeguamento dei tempi di percorrenza.

Infine, sulla linea 708 le prime e ultime corse restano invariate, ma cambiano gli orari delle corse scolastiche deviate, che partiranno alle 7:07 e 7:16, anziché alle 7:15 e 7:34.

Le modifiche – spiega Atac – sono finalizzate a ottimizzare i collegamenti con le scuole e la metro, migliorando la regolarità del servizio nelle fasce orarie più utilizzate.

