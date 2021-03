Atmosfera del Cafè-Chantant con Donatella Pandimiglio

Dopo il successo e le emozioni suscitate dal video La voce del silenzio, arriva sul web un nuovo videoclip che vede protagonista l’attrice Donatella Pandimiglio.

Titolo del progetto è ‘A Primmadonna, brano di Russo-Valente. L’accurata regia è affidata a Saria Cipollitti. Data di uscita sabato 20 marzo; una scelta non casuale che celebra la Giornata Internazionale della Felicità in modo divertente e scanzonato. L’atmosfera del brano infatti richiama al repertorio brillante del varietà.

Anche questo video è girato all’interno del Teatro dell’Unione di Viterbo, pregevole e storica location, con la collaborazione del Sindaco Giovanni Arena e dell’Assessore alla Cultura Marco De Carolis.

Quella proposta è una canzone umoristica, ammiccante e ironica. Sul palcoscenico una “sciantosa” d’eccezione ci riporta all’epoca del Cafè-Chantant in chiave partenopea. Ricordando la Napoli che fu la Parigi d’Italia, con i suoi Cafè-Concerto.

L’attrice canta e interpreta il brano, cogliendo in pieno lo spirito di un’epoca che ricostruisce con grande sagacia. Sembra di assistere ad un recital dal vivo con la protagonista sul palco, elegantissima tra lustrini e boa nero. Mentre si esibisce si sentono persino gli applausi degli spettatori in sottofondo grazie ad un sapiente utilizzo delle telecamere dando così al video un taglio teatrale realistico.

Pandimiglio, con una versalità scenica unica, richiama ancora una volta al forte desiderio che i teatri tornino ad essere avvolti dal calore del pubblico, con il quale – anche in questo periodo così difficile – ha saputo mantenere un rapporto vivo e costante. Intende continuare a comunicare, seppur in chiave diversa, il desiderio di condividere l’emozione, il divertimento e la passione dell’artista con una platea molto più ampia come quella del web.

LINK VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=LmqgPNDNcq0

INFO

canale you tube: Donatella Pandimiglio Official

Facebook/Instagram Donatella Pandimiglio