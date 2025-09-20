Attacco hacker sugli aeroporti europei, Fiumicino tiene: solo lievi ritardi

La notizia è arrivata all’improvviso, già dalle prime ore della mattinata di oggi 20 settembre: un attacco informatico ha mandato in tilt diversi scali europei, da Bruxelles a Londra Heathrow, fino a Berlino. Diversi i disagi registrati per migliaia di passeggeri.

E a Fiumicino? Qui, la situazione è rimasta sorprendentemente sotto controllo. Nello scalo romano, tra i più trafficati d’Europa, i tabelloni hanno segnato appena sette voli in ritardo, tutti contenuti entro le due ore. Persino quello per Bruxelles, che inizialmente risultava cancellato, è tornato operativo.

Con un comunicato diffuso sui social e sul sito ufficiale, Aeroporti di Roma ha chiarito la situazione: “L’attacco non riguarda direttamente Fiumicino e Ciampino, ma alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Invitiamo i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea”.

Nessun panico, dunque, tra le sale d’attesa. Solo qualche sbuffo e qualche check frenetico alle app delle compagnie, ma l’atmosfera è rimasta gestibile.

A differenza di altri hub europei, travolti dai disservizi, Roma ha retto l’urto e i passeggeri possono tirare un sospiro di sollievo.

