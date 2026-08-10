Auto avvolta dalle fiamme nella notte a Parco Leonardo: paura in via del Caravaggio

Risveglio col botto nella notte nel quartiere di Parco Leonardo. Intorno alle 4:15 un’automobile è stata completamente avvolta dal fuoco mentre si trovava parcheggiata in via del Caravaggio, proprio nel piazzale antistante la struttura dell’ex Ufficio Vendite della zona residenziale.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato da alcuni residenti svegliati dal crepitìo delle fiamme e dal fumo denso che ha rapidamente invaso il tratto di strada.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul posto sono piombate le squadre dei Vigili del Fuoco insieme alle pattuglie delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo prima che potesse intaccare altre vetture o le strutture circostanti.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse nel giro di poco tempo. Fortunatamente, da quanto si apprende dalle prime informazioni, non si registrano feriti né intossicati.

Caccia alle cause: ipotesi dolo o guasto

Terminato l’intervento dei pompieri, la zona è stata delimitata per consentire l’avvio dei rilievi di rito. Gli investigatori e i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’esatta matrice del rogo.

Al vaglio vi sono tutte le ipotesi: dal cortocircuito o guasto meccanico all’atto vandalico o doloso.

Un contributo fondamentale per fare luce sull’episodio potrebbe arrivare nei prossimi minuti dall’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel perimetro di Parco Leonardo.

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