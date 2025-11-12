Autofficina abusiva a Castel Gandolfo, denunciate due persone

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo in un garage condominiale di edilizia residenziale pubblica: due uomini, un 60enne e un 54enne originari di Albano Laziale e Pomezia, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

I militari della Stazione di Castel Gandolfo Ville Pontificie, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso i due mentre smontavano e rimontavano componenti di veicoli all’interno del locale.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti telai e parti meccaniche riconducibili a sei mezzi, tra cui un’autovettura e cinque motoveicoli, tutti di probabile provenienza furtiva.

Non solo: poco prima nel garage erano stati eseguiti lavori di riparazione e manutenzione su un’auto a pagamento.

Per questa condotta, i due uomini e la titolare del veicolo sono stati sanzionati amministrativamente per esercizio di attività di autoriparazione non iscritta nel registro della Camera di Commercio, e l’autovettura è stata sequestrata.

Il locale è stato posto sotto sequestro: i Carabinieri hanno evidenziato condizioni igienico-sanitarie precarie e smaltimento illecito di intelaiature e parti meccaniche, confermando così la gravità della situazione.

