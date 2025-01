Autogrill lancia i Recruiting Day per assumere all’aeroporto di Roma Fiumicino

Autogrill, leader mondiale nella ristorazione per chi viaggia, annuncia l’apertura di 150 nuovi posti di lavoro a Roma Fiumicino con il lancio dei Recruiting Day, eventi dedicati alla ricerca di talenti per i suoi 25 punti vendita situati all’interno della Food Court dell’aeroporto.

Un’iniziativa che non solo risponde alla crescente domanda di personale ma che punta anche a valorizzare il territorio e ad offrire nuove possibilità di sviluppo professionale a chi vive nei municipi limitrofi.

Le opportunità di lavoro al servizio di chi viaggia

Con l’espansione dei suoi servizi nello scalo romano, Autogrill ha deciso di investire sul talento locale.

I nuovi posti offerti spaziano tra ruoli diversi, da baristi a camerieri, cuochi e pizzaioli, senza dimenticare figure come addetti alla preparazione sushi e magazzinieri.

Una varietà di posizioni per tutti coloro che sono appassionati di ristorazione, anche senza esperienza specifica, ma pronti ad apprendere e crescere all’interno di una delle realtà più dinamiche e internazionali del settore Food&Beverage.

Il sostegno delle istituzioni e la crescita del territorio

Questo progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Roma e coinvolge direttamente i municipi VIII, IX e X, che, a pochi passi da Fiumicino, vedono così l’opportunità di un forte impatto positivo sul piano occupazionale.

“Centocinquanta nuovi posti di lavoro sono un’importante opportunità per il nostro territorio“, ha dichiarato Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa.

In un periodo in cui molti settori, fra cui la ristorazione, faticano ad attrarre nuove risorse, Autogrill punta a creare un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, che promuova il benessere e la crescita dei propri dipendenti.

“Il nostro obiettivo è valorizzare i talenti, offrendo loro opportunità di carriera che vanno ben oltre l’aeroporto di Fiumicino“, ha sottolineato Alessandro Premoli, Head of HR di Autogrill Italia.

Candidature e dettagli sui Recruiting Day

I candidati interessati a entrare a far parte della grande famiglia Autogrill potranno partecipare ai Recruiting Day, che si terranno nelle prossime settimane in diverse location romane.

Il primo appuntamento è fissato per il 17 gennaio presso il polo espositivo “La Vaccheria” (Via Giovanni L’Eltore 35), con due sessioni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, e il 18 gennaio, sempre dalle 10 alle 13.

Nei giorni successivi, gli eventi si sposteranno nei municipi VIII, IX e X, con ulteriori occasioni di colloquio e approfondimento.

I candidati selezionati avranno accesso a un contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di continuare in un ambiente dinamico e multiculturale, ricco di possibilità di crescita. Autogrill, infatti, è una delle realtà aziendali che più di tutte punta su sviluppo, formazione e responsabilità crescenti per i propri dipendenti.

Lavoro con un tocco di internazionalità

Lavorare in Autogrill non significa solo occupare una posizione, ma anche entrare in un mondo che abbraccia la multiculturalità e l’internazionalità.

I dipendenti, infatti, avranno l’opportunità di interagire con clienti provenienti da ogni parte del mondo e con marchi di fama internazionale come Kimbo, KFC, Eataly, Motta e molti altri, contribuendo al successo di un’azienda che guarda al futuro.

Conclusione

Con il Recruiting Day di Autogrill, Roma Fiumicino diventa un crocevia non solo di aerei, ma anche di opportunità professionali.

Se sei alla ricerca di un lavoro stimolante, dinamico e con grandi possibilità di crescita, questa è la tua occasione.

Non perdere l’opportunità di entrare a far parte di una delle realtà più solide e innovative nel settore della ristorazione!

Dettagli dei Recruiting Day:

17 gennaio (10:00-13:00 e 17:00-19:00) e 18 gennaio (10:00-13:00) presso La Vaccheria, Via Giovanni L’Eltore 35, Roma

31 gennaio e 1 febbraio presso la Parrocchia San Vigilio, Via Paolo di Dono 218, Municipio VIII

27 e 28 febbraio presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Via Bernardino da Monticastro 1, Municipio X

Non mancare!

